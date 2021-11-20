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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Питерборо Юнайтед
Сток Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 20 ноября 2021
Сток Сити
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
3'
М. Вранчич
90+6'
Т. Кэмбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Питерборо Юнайтед
Желтая карточка
А. Дэвис
90'
+9
ГОЛ! 2:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
М. Вранчич
90'
+6
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
90'
+5
Красная карточка
С. Сарридж
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Д. Найт
84'
Замена
Д. Найт
️️️️
М. Биверс
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
82'
Желтая карточка
Т. Смит
79'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
77'
Желтая карточка
Д. Аллен
73'
71'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
Д. Батлер
68'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
О. Норберн
Замена
М. Фокс
️️️️
Д. Тимон
67'
52'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
Желтая карточка
Д. Батт
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
Р. Сойерс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Питерборо Юнайтед
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Сток Сити
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
20
Джош Найт
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
23
Батт
17
Честер
14
Тимон
5
Эстигард
2
Смит
8
Вранчич
7
Аллен
14
Сойерс
18
Браун
26
Флетчер
1-1-1-5
4
Томпсон
23
Уорд
23
Дембеле
8
Норберн
2
Кент
5
Биверс
26
Батлер
14
Тэйлор
14
Тимон
3
Фокс
3
Фокс
14
Тимон
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
5
Биверс
20
Найт
20
Найт
5
Биверс
26
Батлер
14
Берроуз
14
Берроуз
26
Батлер
8
Норберн
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
8
Норберн
Остались в запасе
Сток Сити
Питерборо Юнайтед
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
16
Бен Уилмот
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Сток Сити - Питерборо Юнайтед
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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