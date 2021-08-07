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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Питерборо Юнайтед
Лутон Таун - Питерборо Юнайтед: обзор матча 07 августа 2021
Лутон Таун
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
30'
Э. Адебайо
68'
Г. Корник
71'
Ф. Оньединма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Питерборо Юнайтед
Желтая карточка
Д. Бри
90'
+3
87'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Замена
К. Мендес
️️️️
Ф. Оньединма
81'
Замена
А. Мускве
️️️️
Г. Корник
78'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Оньединма
71'
ГОЛ! 2:0!
Г. Корник
Пас отдал
Ф. Оньединма
68'
65'
Желтая карточка
М. Биверс
62'
Замена
И. Хэмилтон
️️️️
Д. Найт
57'
Желтая карточка
Д. Найт
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Ф. Оньединма
30'
16'
Желтая карточка
Ф. Кент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
44
Фред Оньединма
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Джордан Кларк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Питерборо Юнайтед
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Питерборо Юнайтед
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
4-2-4
21
Слуга
3
Нейсмит
17
Белл
4
Ошо
14
Бри
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
44
Оньединма
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
5
11
Шмодикс
5
Биверс
4
Томпсон
26
Батлер
20
Найт
23
Корник
15
Мускве
15
Мускве
23
Корник
44
Оньединма
7
Мендес
7
Мендес
44
Оньединма
20
Найт
48
Хэмилтон
48
Хэмилтон
20
Найт
Остались в запасе
Лутон Таун
Питерборо Юнайтед
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
11
Идрис Кану
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
Остались в запасе
11
Идрис Кану
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Лутон Таун - Питерборо Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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