Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед
Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед: обзор матча 04 декабря 2021
Ноттингем Форест
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
72'
Д. Гарнер
84'
Р. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед
86'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
85'
ГОЛ! 2:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Д. Гарнер
84'
Желтая карточка
Б. Самба
82'
Замена
Кафу
️️️️
Б. Охеда
80'
79'
Желтая карточка
Н. Томпсон
78'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
О. Норберн
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Л. Граббан
72'
68'
Замена
К. Ковентри
️️️️
Х. Берроуз
64'
Желтая карточка
Д. Батлер
57'
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Самба
99
Спенс
6
Уорролл
26
Маккена
37
Гарнер
4
Коулбэк
22
Йетс
8
Охеда
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Граббан
2-1-5
4
Томпсон
5
Эдвардс
23
Дембеле
14
Берроуз
20
Найт
26
Батлер
8
Норберн
14
Тэйлор
8
Охеда
88
Кафу
88
Кафу
8
Охеда
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
14
Берроуз
6
Ковентри
6
Ковентри
14
Берроуз
8
Норберн
11
Шмодикс
11
Шмодикс
8
Норберн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Питерборо Юнайтед
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Питерборо Юнайтед
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+