|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|20
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Кьево (Верона)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:1
|Кьево (Верона)
|22.04.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Интер (Милан)
|18.04.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:0
|Кьево (Верона)
|62'
|14.04.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Торино (Турин)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|25.02.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Кьево (Верона)
|17.02.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|11.02.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|04.02.2018
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кьево (Верона)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|22.12.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|17.12.2017
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|1:0
|Кьево (Верона)
|10.12.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Рома (Рим)
|03.12.2017
|1' -90'
|Интер (Милан)
|5:0
|Кьево (Верона)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|05.11.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Кьево (Верона)
|25.10.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:4
|Милан (Милан)
|22.10.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|3:2
|Верона (Верона)
|54'
|15.10.2017
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Кьево (Верона)
|01.10.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|24.09.2017
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|20.09.2017
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Кьево (Верона)
|73'
|17.09.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|09.09.2017
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Кьево (Верона)
|27.08.2017
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)
|20.08.2017
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Кьево (Верона)