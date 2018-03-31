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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 31 марта 2018
Кьево
31.03.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
62'
Л. Кастро
79'
П. Хетемай
26'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
86'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 2:1!
П. Хетемай
Пас отдал
Л. Кастро
79'
65'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 1:1!
Л. Кастро
Пас отдал
Э. Джаккерини
62'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
58'
Желтая карточка
Н. Томович
31'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Квальярелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-1-2-2
70
Соррентино
18
Гобби
29
Каччиаторе
4
Томович
23
Депаоли
16
Радованович
15
Джаккерини
19
Кастро
14
Степински
45
Инглесе
3-1-3-3
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
17
Линетти
10
Капрари
91
Сапата
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
27
Вид Белец
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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