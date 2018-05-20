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Давиде Бьондини
Статистика
Давиде Бьондини - статистика
Завершил карьеру
24 января 1983 (43), Чезена
#8 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0 : 1
20.05.2018
Рома
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 2
12.05.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
06.05.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4 : 1
29.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1 : 0
21.04.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
18.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 2
15.04.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 1
08.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 1
04.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
31.03.2018
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
17.03.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 1
11.03.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 3
25.02.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
2 : 1
18.02.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 0
11.02.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
7 : 0
04.02.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
0 : 3
27.01.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 1
21.01.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 2
25.11.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
1 : 2
19.11.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
05.11.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
3 : 1
29.10.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0 : 1
25.10.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
СПАЛ
0 : 1
22.10.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 0
15.10.2017
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6 : 1
01.10.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
0 : 1
24.09.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 1
20.09.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
1 : 3
17.09.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
2 : 1
10.09.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
3 : 0
27.08.2017
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 0
20.08.2017
Дженоа
Был в запасе
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