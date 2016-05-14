Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Copa del Sol 2012 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Германия. Бундеслига 2007/2008