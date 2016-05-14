Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ларс Якобсен
Статистика
Ларс Якобсен - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1979 (46)
#2 | Защитник
181 см | 77 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Copa del Sol 2012
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
32
0
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Генгам
2 : 3
14.05.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
3 : 2
30.04.2016
Генгам
1' - 45'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
1 : 1
24.04.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
0 : 3
17.04.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
0 : 2
09.04.2016
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
2 : 2
02.04.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0 : 1
19.03.2016
Генгам
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 30 тур
Генгам
2 : 0
12.03.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
7'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
5 : 1
06.03.2016
Генгам
1' - 45'
Франция. Лига 1, 28 тур
Генгам
2 : 2
27.02.2016
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
4 : 3
20.02.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Генгам
2 : 4
13.02.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Газелек
0 : 0
06.02.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
4 : 0
03.02.2016
Труа
40' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
1 : 2
30.01.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
1 : 0
23.01.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Генгам
2 : 2
16.01.2016
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
0 : 0
10.01.2016
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
12.12.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1 : 0
06.12.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
3 : 0
29.11.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Генгам
2 : 0
21.11.2015
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Кан
2 : 1
07.11.2015
Генгам
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 12 тур
Генгам
2 : 2
31.10.2015
Лорьян
1' - 90'
83'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 0
24.10.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Генгам
1 : 1
17.10.2015
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Генгам
3 : 3
27.09.2015
Монако
1' - 90'
24'
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
3 : 0
22.09.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2 : 1
19.09.2015
Газелек
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
28.08.2015
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0 : 1
15.08.2015
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 0
08.08.2015
Генгам
1' - 90'
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
77
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+