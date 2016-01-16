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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Нант
Генгам - Нант: обзор матча 16 января 2016
Генгам
16.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 2
Завершен
Нант
3'
Н. Бенезе
24'
Я. Салибу
64'
К. Кербра (АГ)
90+2'
Ю. Сабали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Нант
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Ю. Сабали
Пас отдал
Я. Бамму
Красная карточка
Ю. Санкаре
90'
90'
Желтая карточка
К. Сигторссон
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
86'
85'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Адриан
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Н. Бенезе
85'
Замена
М. Коко
️️️️
Я. Салибу
81'
79'
Замена
Я. Бамму
️️️️
Ж. Одель
Желтая карточка
М. Диалло
74'
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Эрдинг
71'
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Кербра
Желтая карточка
Р. Леметр
63'
45'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Б. Туре
ГОЛ! 2:0!
Я. Салибу
Пас отдал
Н. Бенезе
24'
Желтая карточка
Я. Салибу
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бенезе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
4-1-2-3
1
Лоссль
25
Леметр
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
29
Кербра
5
Матис
13
Санкаре
10
Бенезе
9
Эрдинг
93
Салибу
7
Бриан
4-1-3-1-1
1
Риу
20
Сабали
4
Вискаррондо
33
Леньяни
26
Джиджи
20
Туре
11
Бедойя
30
Жилле
37
Адриан
28
Томассон
2
Одель
93
Салибу
97
Коко
97
Коко
93
Салибу
9
Эрдинг
5
Диалло
5
Диалло
9
Эрдинг
10
Бенезе
26
Жиресс
26
Жиресс
10
Бенезе
37
Адриан
20
Илоки
20
Илоки
37
Адриан
2
Одель
18
Бамму
18
Бамму
2
Одель
20
Туре
30
Сигторссон
30
Сигторссон
20
Туре
Остались в запасе
Генгам
Нант
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Генгам - Нант
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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