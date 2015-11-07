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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Генгам
Кан - Генгам: обзор матча 07 ноября 2015
Кан
07.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
62'
Ж. Фере
71'
А. Делор
85'
Д. Левек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Генгам
Замена
Д. Луи
️️️️
А. Делор
90'
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Левек
Пас отдал
С. Прива
Замена
С. Бен Юссеф
️️️️
А. Яхья
75'
72'
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Диалло
ГОЛ! 2:0!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Фере
71'
Замена
Ж. Леборнье
️️️️
Ж. Делаплас
70'
Желтая карточка
А. Делор
67'
67'
Замена
С. Прива
️️️️
Н. Бенезе
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
Пас отдал
Н. Соб
62'
51'
Желтая карточка
Л. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
18
Жордан Адеоти
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-4-2
1
Веркутр
44
Алхадур
3
Да Силва
8
Аппиа
2
Соб
25
Фере
22
Делаплас
11
Бесса
23
Роделен
9
Делор
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
56
Левек
27
Эри
5
Матис
10
Бенезе
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
5
Яхья
13
Бен Юссеф
13
Бен Юссеф
5
Яхья
9
Делор
14
Луи
14
Луи
9
Делор
22
Делаплас
19
Леборнье
19
Леборнье
22
Делаплас
5
Диалло
22
Карди
22
Карди
5
Диалло
10
Бенезе
11
Прива
11
Прива
10
Бенезе
Остались в запасе
Кан
Генгам
30
Поль Реле
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Тибо Жиресс
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Генгам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Мишель д'Орнано
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