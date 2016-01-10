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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Генгам
Марсель - Генгам: обзор матча 10 января 2016
Марсель
10.01.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Генгам
Замена
Ж. Порсан-Клеман
️️️️
А. Баррада
90'
+1
83'
Замена
М. Диалло
️️️️
М. Коко
80'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
74'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Т. Жиресс
Замена
А. Рабийяр
️️️️
А. Ромао
72'
Желтая карточка
М. Батшуайи
61'
Желтая карточка
Роланду
59'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Л. Окампос
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Жереми Порсан-Клеман
ЦФ
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-4-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
6
Роланду
63
Н'Кулу
22
Исла
19
Диарра
10
Баррада
15
Ромао
14
Н'Куду
7
Окампос
44
Батшуайи
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Якобсен
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
5
Матис
13
Санкаре
26
Жиресс
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
10
Баррада
17
Порсан-Клеман
17
Порсан-Клеман
10
Баррада
7
Окампос
99
Ангисса
99
Ангисса
7
Окампос
15
Ромао
28
Рабийяр
28
Рабийяр
15
Ромао
97
Коко
5
Диалло
5
Диалло
97
Коко
26
Жиресс
9
Эрдинг
9
Эрдинг
26
Жиресс
Остались в запасе
Марсель
Генгам
96
Жульен Да Коста
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
96
Жульен Да Коста
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Марсель - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Спорт 1
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