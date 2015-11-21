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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Тулуза
Генгам - Тулуза: обзор матча 21 ноября 2015
Генгам
21.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
59'
С. Прива
70'
Я. Салибу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Тулуза
86'
Красная карточка
Ж. Кана-Бийик
85'
Замена
С. Яго
️️️️
М. Тиссеран
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Я. Салибу
82'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Прива
74'
Желтая карточка
Д. Левек
73'
ГОЛ! 2:0!
Я. Салибу
70'
67'
Замена
Э. Дидо
️️️️
З. Машаш
67'
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Диалло
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Прива
Пас отдал
Я. Салибу
59'
Пенальти не реализован!
Д. Бриан
42'
41'
Желтая карточка
Я. Бодигер
38'
Желтая карточка
В. Матеус
Желтая карточка
С. Прива
32'
Желтая карточка
М. Диалло
27'
24'
Желтая карточка
З. Машаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
4-2-1-3
1
Лоссль
29
Кербра
56
Левек
15
Сорбон
2
Якобсен
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
11
Прива
3-3-1-3
16
Ахамада
27
Кана-Бийик
2
Матеус
32
Тиссеран
14
Бодигер
7
Сомалья
29
Машаш
8
Трехо
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
26
Акпа-Акпро
11
Прива
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Прива
5
Диалло
22
Карди
22
Карди
5
Диалло
93
Салибу
26
Жиресс
26
Жиресс
93
Салибу
32
Тиссеран
20
Яго
20
Яго
32
Тиссеран
29
Машаш
17
Дидо
17
Дидо
29
Машаш
22
Брейтуэйт
8
Пешич
8
Пешич
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Генгам
Тулуза
1
Тео Гиварш
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Генгам - Тулуза
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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