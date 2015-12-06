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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 06 декабря 2015
Бордо
06.12.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
62'
С. Ямбере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Генгам
Желтая карточка
В. Хазри
90'
+4
87'
Желтая карточка
С. Прива
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. Морис-Белэй
86'
78'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Ж. Карди
Замена
Д. Ролан
️️️️
А. Унас
77'
69'
Замена
С. Прива
️️️️
Т. Жиресс
ГОЛ! 1:0!
С. Ямбере
Пас отдал
В. Хазри
62'
61'
Желтая карточка
Л. Дос Сантос
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
Пабло
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Мана Дембеле
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Франк Эри
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-1-4
16
Каррассо
26
Контенто
4
Ямбере
23
Пабло
24
Жилберт
18
Плашил
96
Унас
14
Диабате
6
Савье
19
Морис-Белэй
10
Хазри
3-1-4-1-1
1
Лоссль
29
Кербра
15
Сорбон
5
Ангуа
22
Карди
26
Жиресс
10
Бенезе
13
Санкаре
28
Дос Сантос
10
Бляс
9
Дембеле
23
Пабло
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
23
Пабло
19
Морис-Белэй
7
Траоре
7
Траоре
19
Морис-Белэй
96
Унас
4
Ролан
4
Ролан
96
Унас
22
Карди
14
де Паув
14
де Паув
22
Карди
26
Жиресс
11
Прива
11
Прива
26
Жиресс
Остались в запасе
Бордо
Генгам
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Тео Гиварш
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Бордо - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
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