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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Марсель
Генгам - Марсель: обзор матча 28 августа 2015
Генгам
28.08.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
72'
С. Прива
89'
Н. Бенезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Марсель
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Н. Бенезе
Пас отдал
Л. Матис
89'
83'
Желтая карточка
С. Спаранья
82'
Замена
С. Спаранья
️️️️
Л. Диарра
77'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Кабелла
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Прива
77'
Замена
Л. Матис
️️️️
М. Диалло
77'
74'
Желтая карточка
М. Батшуайи
ГОЛ! 1:0!
С. Прива
Пас отдал
Д. Бриан
72'
64'
Замена
Л. Окампос
️️️️
А. Баррада
63'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
61'
Желтая карточка
Р. Алессандрини
Желтая карточка
Р. Леметр
16'
15'
Желтая карточка
Б. Менди
2'
Желтая карточка
Л. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
9
Мана Дембеле
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
4-3-1-2
1
Лоссль
25
Леметр
15
Сорбон
29
Кербра
2
Якобсен
13
Санкаре
5
Диалло
10
Бенезе
97
Коко
11
Прива
7
Бриан
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
4
Рекик
23
Менди
99
Лемина
7
Алессандрини
19
Диарра
10
Баррада
5
Кабелла
44
Батшуайи
11
Прива
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Прива
5
Диалло
5
Матис
5
Матис
5
Диалло
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
19
Диарра
33
Спаранья
33
Спаранья
19
Диарра
5
Кабелла
70
Сарр
70
Сарр
5
Кабелла
10
Баррада
7
Окампос
7
Окампос
10
Баррада
Остались в запасе
Генгам
Марсель
13
Жульен Бегу
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Жульен Бегу
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Генгам - Марсель
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Помощники судьи:
Фабрис Планкон
Бертран Жуанно
Резервный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Стад дю Рудуру
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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