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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Генгам
Лорьян - Генгам: обзор матча 20 февраля 2016
Лорьян
20.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 3
Завершен
Генгам
39'
М. Уорис
48'
Б. Жанно
49'
М. Уорис
90+3'
Р. Геррейру
3'
Я. Салибу
37'
Я. Салибу
59'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Генгам
ГОЛ! 4:3!
Р. Геррейру
90'
+3
90'
Замена
С. Прива
️️️️
Д. Бриан
90'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Желтая карточка
Б. Жанно
90'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
88'
Желтая карточка
Л. Роуз
81'
78'
Замена
М. Коко
️️️️
Н. Бенезе
Замена
Ф. Беллуджу
️️️️
Д. Кабо
78'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
М. Бартельмэ
70'
62'
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Эрдинг
59'
ГОЛ! 3:3!
Д. Бриан
Пас отдал
Н. Бенезе
ГОЛ! 3:2!
М. Уорис
Пас отдал
Р. Геррейру
49'
ГОЛ! 2:2!
Б. Жанно
48'
Желтая карточка
Д. Ндонг
40'
ГОЛ! 1:2!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Кабо
39'
37'
ГОЛ! 0:2!
Я. Салибу
Пас отдал
Н. Бенезе
Замена
Б. Жанно
️️️️
Б. Муканджо
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
Я. Салибу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-2-2
23
Леком
22
Геррейру
15
Туре
31
Роуз
2
Пайе
22
Ндонг
12
Муканджо
19
Кабо
28
Бартельмэ
20
Уорис
4-3-3
1
Лоссль
2
Якобсен
6
Бака
5
Ангуа
27
Эри
26
Жиресс
13
Санкаре
10
Бенезе
93
Салибу
9
Эрдинг
7
Бриан
28
Бартельмэ
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
28
Бартельмэ
19
Кабо
14
Беллуджу
14
Беллуджу
19
Кабо
12
Муканджо
9
Жанно
9
Жанно
12
Муканджо
10
Бенезе
97
Коко
97
Коко
10
Бенезе
9
Эрдинг
22
Карди
22
Карди
9
Эрдинг
7
Бриан
11
Прива
11
Прива
7
Бриан
Остались в запасе
Лорьян
Генгам
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Остались в запасе
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
Статистика матча Лорьян - Генгам
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Мустуар
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