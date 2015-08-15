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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лион
Генгам - Лион: обзор матча 15 августа 2015
Генгам
15.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Лион
79'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лион
90'
+3
Замена
М. Корне
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Прива
84'
79'
Замена
М. Корне
️️️️
Н. Фекир
79'
ГОЛ! 0:1!
К. Бове
Замена
Т. Жиресс
️️️️
Н. Бенезе
78'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Н. де Паув
73'
70'
Желтая карточка
С. Умтити
68'
Желтая карточка
Рафаэл
63'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Ляказетт
Желтая карточка
Н. де Паув
37'
Желтая карточка
М. Диалло
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-4-2
30
Самасса
56
Левек
29
Кербра
5
Ангуа
2
Якобсен
14
де Паув
13
Санкаре
10
Бенезе
5
Диалло
93
Салибу
11
Прива
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
4
Бишевац
14
Умтити
21
Морель
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
11
Прива
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Прива
10
Бенезе
26
Жиресс
26
Жиресс
10
Бенезе
14
де Паув
7
Бриан
7
Бриан
14
де Паув
10
Фекир
70
Корне
70
Корне
10
Фекир
91
Ляказетт
12
Бове
12
Бове
91
Ляказетт
Остались в запасе
Генгам
Лион
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Генгам - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Филипп Жеанн
Резервный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Стад дю Рудуру
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