Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - ПСЖ
Генгам - ПСЖ: обзор матча 09 апреля 2016
Генгам
09.04.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
56'
Л. Моура (П)
71'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - ПСЖ
88'
Замена
К. Римейн
️️️️
Маркиньос
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Диалло
81'
71'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
Л. Курзава
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Эрдинг
62'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Т. Жиресс
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Моура
45'
Замена
С. Сиригу
️️️️
К. Трапп
Желтая карточка
К. Кербра
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Мана Дембеле
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
34
Кевин Римейн
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
4-3-1-2
1
Лоссль
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
15
Сорбон
2
Якобсен
26
Жиресс
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
9
Эрдинг
4-1-1-1-3
1
Трапп
9
ван дер Вил
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
21
Стамбули
8
Матюиди
7
Моура
26
Онженда
97
Огустен
28
Нкунку
9
Эрдинг
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Эрдинг
5
Диалло
22
Карди
22
Карди
5
Диалло
26
Жиресс
10
Бляс
10
Бляс
26
Жиресс
1
Трапп
46
Сиригу
46
Сиригу
1
Трапп
5
Маркиньос
34
Римейн
34
Римейн
5
Маркиньос
Остались в запасе
Генгам
ПСЖ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
92
Серж Орье
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Генгам - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
ПСЖ
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+