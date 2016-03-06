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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Генгам
Лион - Генгам: обзор матча 06 марта 2016
Лион
06.03.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
5 : 1
Завершен
Генгам
3'
Р. Геззаль
18'
А. Ляказетт
35'
М. Корне
61'
А. Ляказетт
87'
Р. Леметр (АГ)
12'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Генгам
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Р. Леметр
87'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
С. Дардер
86'
Желтая карточка
К. Гренье
82'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
81'
Замена
З. Лабиди
️️️️
М. Корне
76'
63'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Т. Жиресс
ГОЛ! 4:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Р. Геззаль
61'
60'
Желтая карточка
М. Диалло
57'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Матис
45'
Замена
Р. Леметр
️️️️
Л. Якобсен
ГОЛ! 3:1!
М. Корне
Пас отдал
Р. Геззаль
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
18'
15'
Желтая карточка
Б. Ангуа
Желтая карточка
А. Ляказетт
13'
12'
Желтая карточка
Л. Матис
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
Ю. Санкаре
ГОЛ! 1:0!
Р. Геззаль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
18
Закария Лабиди
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
2
Рафаэл
25
Гоналон
19
Гренье
18
Геззаль
10
Дардер
70
Корне
91
Ляказетт
4-1-2-3
1
Лоссль
2
Якобсен
7
Мартинс Перейра
5
Ангуа
29
Кербра
5
Матис
13
Санкаре
26
Жиресс
93
Салибу
7
Бриан
9
Эрдинг
70
Корне
18
Лабиди
18
Лабиди
70
Корне
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
10
Дардер
10
Мальбранк
10
Мальбранк
10
Дардер
2
Якобсен
25
Леметр
25
Леметр
2
Якобсен
5
Матис
5
Диалло
5
Диалло
5
Матис
26
Жиресс
10
Бляс
10
Бляс
26
Жиресс
Остались в запасе
Лион
Генгам
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Тео Гиварш
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
6
Максим Бака
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
6
Максим Бака
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Генгам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
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