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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Ницца
Генгам - Ницца: обзор матча 14 мая 2016
Генгам
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Ницца
19'
М. Эрдинг
55'
Р. Женевуа (АГ)
2'
А. Плеа
45'
Ж. Мишель Сери
61'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Ницца
87'
Замена
А. Менди
️️️️
А. Плеа
77'
Замена
М. Бодмер
️️️️
В. Жермен
77'
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Ж. Карди
️️️️
М. Диалло
76'
Желтая карточка
М. Диалло
71'
Желтая карточка
К. Кербра
65'
Замена
Л. Матис
️️️️
Л. Бляс
63'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Эрдинг
62'
61'
ГОЛ! 2:3!
А. Плеа
Пас отдал
А. Бен Арфа
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Женевуа
55'
45'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
Пас отдал
Д. Бриан
19'
10'
Желтая карточка
Р. Женевуа
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
В. Косьелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
5
Лионель Матис
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Махамане Траоре
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
4-3-1-2
1
Лоссль
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
2
Якобсен
13
Санкаре
5
Диалло
26
Жиресс
10
Бляс
9
Эрдинг
7
Бриан
4-3-1-2
30
Кардиналь
21
Перейра
44
Байссе
25
Женевуа
26
Пье
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
14
Плеа
98
Жермен
9
Эрдинг
97
Коко
97
Коко
9
Эрдинг
5
Диалло
22
Карди
22
Карди
5
Диалло
10
Бляс
5
Матис
5
Матис
10
Бляс
98
Жермен
24
Бодмер
24
Бодмер
98
Жермен
14
Сери
8
Траоре
8
Траоре
14
Сери
14
Плеа
19
Менди
19
Менди
14
Плеа
Остались в запасе
Генгам
Ницца
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Генгам - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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