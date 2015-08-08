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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Генгам
Нант - Генгам: обзор матча 08 августа 2015
Нант
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
0'
Ж. Сорбон (АГ)
89'
Ж. Сорбон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Генгам
90'
+1
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. де Паув
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Сорбон
89'
76'
Замена
С. Прива
️️️️
Т. Жиресс
Замена
А. Бедойя
️️️️
Адриан
75'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Э. Сала
74'
66'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
Желтая карточка
Б. Туре
60'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Я. Бамму
59'
41'
Желтая карточка
М. Диалло
37'
Желтая карточка
Д. Левек
Желтая карточка
К. Джиджи
27'
22'
Замена
М. Диалло
️️️️
Л. Матис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Сорбон
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Люка До
ОП
20
Бирама Туре
ОП
37
Адриан
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Риу
26
Джиджи
31
Веньо
15
Дюбуа
8
До
20
Туре
37
Адриан
21
Ронжье
28
Томассон
18
Бамму
22
Сала
4-1-4-1
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
29
Кербра
56
Левек
5
Матис
26
Жиресс
10
Бенезе
13
Санкаре
14
де Паув
93
Салибу
37
Адриан
11
Бедойя
11
Бедойя
37
Адриан
22
Сала
2
Одель
2
Одель
22
Сала
18
Бамму
30
Сигторссон
30
Сигторссон
18
Бамму
14
де Паув
9
Дембеле
9
Дембеле
14
де Паув
5
Матис
5
Диалло
5
Диалло
5
Матис
26
Жиресс
11
Прива
11
Прива
26
Жиресс
Остались в запасе
Нант
Генгам
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
17
Антони Валонгва
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Остались в запасе
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Генгам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Помощники судьи:
Фредерик Аккет
Хишам Закрани
Резервный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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