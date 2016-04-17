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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Генгам
Ренн - Генгам: обзор матча 17 апреля 2016
Ренн
17.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 3
Завершен
Генгам
63'
М. Диалло
73'
Д. Бриан
77'
Ю. Санкаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Генгам
Желтая карточка
Ф. Дианье
90'
Желтая карточка
Д. Сио
89'
87'
Замена
Б. Ангуа
️️️️
М. Диалло
84'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
77'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Т. Жиресс
76'
Замена
Ж. Карди
️️️️
Л. Бляс
73'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бриан
Пас отдал
Т. Жиресс
Замена
Л. Бааль
️️️️
Мешер
72'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Р. Данзе
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Диалло
Пас отдал
Т. Жиресс
56'
Желтая карточка
К. Кербра
Замена
Ж. Бога
️️️️
Й. Гуркюфф
45'
18'
Желтая карточка
М. Диалло
Желтая карточка
Мешер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
17
Мешер
22
Арман
29
Данзе
3
Дианье
11
Гросицки
8
Гуркюфф
21
Андре
6
Фернандес
10
Дембеле
13
Сио
4-3-2-1
1
Лоссль
2
Якобсен
7
Мартинс Перейра
15
Сорбон
29
Кербра
26
Жиресс
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
10
Бляс
7
Бриан
17
Мешер
24
Бааль
24
Бааль
17
Мешер
29
Данзе
2
Зеффан
2
Зеффан
29
Данзе
8
Гуркюфф
13
Бога
13
Бога
8
Гуркюфф
5
Диалло
5
Ангуа
5
Ангуа
5
Диалло
10
Бляс
22
Карди
22
Карди
10
Бляс
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
Остались в запасе
Ренн
Генгам
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Ренн - Генгам
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Роазон Парк
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