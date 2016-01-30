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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Генгам
Тулуза - Генгам: обзор матча 30 января 2016
Тулуза
30.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 2
Завершен
Генгам
63'
В. Бен-Йеддер (П)
12'
Ю. Санкаре
72'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Генгам
Вторая желтая
И. Диоп
90'
90'
Желтая карточка
Л. Матис
Пенальти не реализован!
В. Бен-Йеддер
89'
88'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
86'
Замена
М. Коко
️️️️
Д. Бриан
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
В. Матеус
81'
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Регаттен
81'
80'
Желтая карточка
К. Кербра
74'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
С. Прива
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бриан
Пас отдал
Ю. Санкаре
71'
Замена
Ж. Карди
️️️️
Я. Салибу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
63'
Желтая карточка
И. Диоп
50'
Замена
О. Трехо
️️️️
З. Машаш
45'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
37'
29'
Желтая карточка
Т. Жиресс
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
Я. Салибу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-4-3
40
Лафон
6
Диоп
2
Матеус
32
Тиссеран
17
Регаттен
29
Машаш
3
Думбия
7
Сомалья
10
Бен-Йеддер
26
Акпа-Акпро
22
Брейтуэйт
4-1-2-3
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
56
Левек
29
Кербра
5
Матис
26
Жиресс
13
Санкаре
11
Прива
93
Салибу
7
Бриан
2
Матеус
29
Мубандже
29
Мубандже
2
Матеус
29
Машаш
8
Трехо
8
Трехо
29
Машаш
17
Регаттен
8
Пешич
8
Пешич
17
Регаттен
7
Бриан
97
Коко
97
Коко
7
Бриан
93
Салибу
22
Карди
22
Карди
93
Салибу
11
Прива
9
Эрдинг
9
Эрдинг
11
Прива
Остались в запасе
Тулуза
Генгам
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Тулуза - Генгам
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Муниципал
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