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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Реймс
Генгам - Реймс: обзор матча 02 декабря 2015
Генгам
02.12.2015, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
45+3'
Я. Салибу
14'
Д. Н'Гог
54'
Д. Н'Гог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Реймс
90'
Вторая желтая
Х. Траоре
87'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Э. Дево
Желтая карточка
М. Коко
84'
Желтая карточка
Ж. Сорбон
76'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Диалло
75'
68'
Замена
Джордан
️️️️
О. Фортеш
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Гог
Пас отдал
Н. де Превилль
53'
Желтая карточка
М. Фофана
Вторая желтая
Я. Салибу
52'
Замена
Д. Левек
️️️️
Р. Леметр
46'
ГОЛ! 1:1!
Я. Салибу
45'
+3
45'
Желтая карточка
А. Пеже
Желтая карточка
Я. Салибу
42'
41'
Желтая карточка
Э. Вебер
Замена
Н. Бенезе
️️️️
Д. Бриан
40'
40'
Желтая карточка
Д. Н'Гог
22'
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Вебер
16'
Желтая карточка
Х. Траоре
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Гог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
9
Джордан
ЦФ
4-2-1-3
1
Лоссль
25
Леметр
29
Кербра
15
Сорбон
2
Якобсен
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
11
Прива
7
Бриан
93
Салибу
3-1-2-1-3
16
Агасса
14
Траоре
2
Манди
28
Вебер
6
Дево
19
Пеже
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
89
Н'Гог
7
Фортеш
5
Диалло
9
Дембеле
9
Дембеле
5
Диалло
25
Леметр
56
Левек
56
Левек
25
Леметр
7
Бриан
10
Бенезе
10
Бенезе
7
Бриан
6
Дево
12
Мфулу
12
Мфулу
6
Дево
28
Вебер
2
Фофана
2
Фофана
28
Вебер
7
Фортеш
9
Джордан
9
Джордан
7
Фортеш
Остались в запасе
Генгам
Реймс
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Генгам - Реймс
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад дю Рудуру
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