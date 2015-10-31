Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Лорьян
Генгам - Лорьян: обзор матча 31 октября 2015
Генгам
31.10.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
1'
Д. Бриан
83'
Я. Салибу
64'
Б. Муканджо (П)
90+3'
Б. Муканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Лорьян
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Б. Муканджо
Пас отдал
Р. Геррейру
Замена
Л. Дос Сантос
️️️️
Я. Салибу
85'
83'
Замена
Р. Абдулла
️️️️
В. Меслуб
ГОЛ! 2:1!
Я. Салибу
Пас отдал
Л. Якобсен
83'
78'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Н. де Паув
️️️️
Н. Бенезе
78'
65'
Желтая карточка
В. Меслуб
Желтая карточка
Л. Матис
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Муканджо
59'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Ф. Беллуджу
Замена
М. Диалло
️️️️
С. Прива
46'
Вторая желтая
Ю. Санкаре
45'
43'
Красная карточка
М. Уорис
Желтая карточка
Н. Бенезе
40'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Салибу
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
13
Жульен Бегу
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
4-1-2-3
1
Лоссль
15
Сорбон
5
Ангуа
56
Левек
2
Якобсен
5
Матис
13
Санкаре
10
Бенезе
93
Салибу
11
Прива
7
Бриан
3-2-2-1-1
23
Леком
5
Коне
15
Туре
14
Беллуджу
89
Гассама
25
Ле Гофф
8
Жуффре
22
Ндонг
12
Муканджо
20
Уорис
93
Салибу
28
Дос Сантос
28
Дос Сантос
93
Салибу
11
Прива
5
Диалло
5
Диалло
11
Прива
10
Бенезе
14
де Паув
14
де Паув
10
Бенезе
17
Меслуб
24
Абдулла
24
Абдулла
17
Меслуб
8
Жуффре
12
Филиппото
12
Филиппото
8
Жуффре
14
Беллуджу
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Беллуджу
Остались в запасе
Генгам
Лорьян
13
Жульен Бегу
ЦФ
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
30
Флоран Шажно
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
13
Жульен Бегу
ЦФ
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
30
Флоран Шажно
ВР
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Статистика матча Генгам - Лорьян
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Лорьян
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+