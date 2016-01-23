Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Бастия
Генгам - Бастия: обзор матча 23 января 2016
Генгам
23.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
90'
Т. Жиресс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Бастия
90'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
90'
Красная карточка
Я. Каюзак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Жиресс
90'
82'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
А. Нгандо
Желтая карточка
Д. Бриан
74'
Замена
С. Прива
️️️️
М. Эрдинг
73'
68'
Красная карточка
Ф. Айите
45'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Ф. Маранж
Замена
Т. Жиресс
️️️️
М. Диалло
45'
Желтая карточка
К. Кербра
26'
25'
Желтая карточка
Г. Данич
15'
Замена
Ж. Сиони
️️️️
А. Джику
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Лионель Матис
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
41
Аксель Нгандо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
4-1-2-3
1
Лоссль
56
Левек
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
15
Сорбон
5
Матис
5
Диалло
10
Бенезе
93
Салибу
7
Бриан
9
Эрдинг
3-3-3
16
Лека
20
Модесто
20
Пальмери
4
Джику
14
Пейберне
18
Каюзак
28
Маранж
41
Нгандо
11
Айите
28
Данич
5
Диалло
26
Жиресс
26
Жиресс
5
Диалло
9
Эрдинг
11
Прива
11
Прива
9
Эрдинг
28
Маранж
40
Камано
40
Камано
28
Маранж
41
Нгандо
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
41
Нгандо
4
Джику
29
Сиони
29
Сиони
4
Джику
Остались в запасе
Генгам
Бастия
1
Тео Гиварш
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
97
Маркус Коко
ПВ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Лассана Кулибали
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Статистика матча Генгам - Бастия
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Бастия
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+