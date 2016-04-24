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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 24 апреля 2016
Генгам
24.04.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 1
Завершен
Кан
82'
Ж. Сорбон
30'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Кан
90'
Вторая желтая
Н. Соб
ГОЛ! 1:1!
Ж. Сорбон
Пас отдал
Ж. Мартинс Перейра
82'
Замена
С. Прива
️️️️
Л. Бляс
81'
78'
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Р. Роделен
Красная карточка
Т. Жиресс
78'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
70'
61'
Желтая карточка
Н. Соб
Замена
М. Эрдинг
️️️️
М. Диалло
59'
Желтая карточка
М. Диалло
40'
37'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
А. Яхья
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Фере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Джефф Луи
ОП
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-3-2-1
1
Лоссль
29
Кербра
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
2
Якобсен
13
Санкаре
5
Диалло
26
Жиресс
10
Бляс
97
Коко
7
Бриан
2-1-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
14
Луи
2
Соб
22
Делаплас
25
Фере
11
Бесса
23
Роделен
9
Делор
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
10
Бляс
11
Прива
11
Прива
10
Бляс
5
Диалло
9
Эрдинг
9
Эрдинг
5
Диалло
5
Яхья
18
Адеоти
18
Адеоти
5
Яхья
23
Роделен
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
Остались в запасе
Генгам
Кан
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Генгам - Кан
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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