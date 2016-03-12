Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Сент-Этьен
Генгам - Сент-Этьен: обзор матча 12 марта 2016
Генгам
12.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
7'
Д. Бриан
24'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Сент-Этьен
Замена
М. Коко
️️️️
Я. Салибу
84'
Замена
Ж. Карди
️️️️
Т. Жиресс
78'
73'
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
Н. Мопе
57'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
У. Таннан
57'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Б. Корнье
Замена
Л. Бляс
️️️️
С. Прива
45'
45'
Желтая карточка
М. Баял Салл
ГОЛ! 2:0!
С. Прива
Пас отдал
Ж. Мартинс Перейра
24'
18'
Желтая карточка
Н. Мопе
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
Л. Якобсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мана Дембеле
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-3-3
1
Лоссль
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
2
Якобсен
5
Диалло
26
Жиресс
13
Санкаре
11
Прива
7
Бриан
93
Салибу
3-1-4-1-1
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
26
Баял Салл
24
Перрен
10
Селнаэс
17
Пажо
9
Эйссерик
10
Корнье
27
Табану
6
Таннан
11
Мопе
93
Салибу
97
Коко
97
Коко
93
Салибу
26
Жиресс
22
Карди
22
Карди
26
Жиресс
11
Прива
10
Бляс
10
Бляс
11
Прива
11
Мопе
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
11
Мопе
10
Корнье
16
Содерлунд
16
Содерлунд
10
Корнье
6
Таннан
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Таннан
Остались в запасе
Генгам
Сент-Этьен
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Генгам - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+