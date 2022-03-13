Опа Нгетт - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Опа
|Фамилия
|Нгетт
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Опа
|Фамилия
|Нгетт
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|23
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|01.05.2022
|68' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:2
|Метц (Метц)
|20.04.2022
|73' -86'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|84'
|17.04.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|10.04.2022
|83' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|03.04.2022
|83' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|20.03.2022
|61' -90'
|Ренн (Ренн)
|6:1
|Метц (Метц)
|13.03.2022
|46' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|06.03.2022
|1' -54'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|27.02.2022
|63' -90'
|Метц (Метц)
|0:0
|Нант (Нант)
|18.02.2022
|79' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|13.02.2022
|70' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|06.02.2022
|1' -77'
|Труа (Труа)
|0:0
|Метц (Метц)
|23.01.2022
|1' -73'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|16.01.2022
|1' -88'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|61' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)
|22.12.2021
|1' -70'
|Лион (Лион)
|1:1
|Метц (Метц)
|12.12.2021
|1' -84'
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2021
|1' -71'
|Монако (Монако)
|4:0
|Метц (Метц)
|01.12.2021
|1' -80'
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|70'
|27.11.2021
|1' -64'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|21.11.2021
|31' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|52' 70'
|07.11.2021
|79' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|30.10.2021
|76' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|17.10.2021
|1' -46'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|03.10.2021
|77' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|26.09.2021
|69' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|74'
|22.09.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)