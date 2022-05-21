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Опа Нгетт
Статистика
Опа Нгетт - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1994 (32)
#11 | Полузащитник
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
23
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
5 : 0
21.05.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 0
14.05.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
2 : 2
01.05.2022
Метц
68' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
86' - 73'
84'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 1
17.04.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
83' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 2
03.04.2022
Монако
83' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
6 : 1
20.03.2022
Метц
61' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
13.03.2022
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 0
06.03.2022
Метц
1' - 54'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 0
27.02.2022
Нант
63' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
18.02.2022
Метц
79' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
1 : 2
13.02.2022
Марсель
70' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 0
06.02.2022
Метц
1' - 77'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
0 : 2
23.01.2022
Ницца
1' - 73'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0 : 1
16.01.2022
Метц
1' - 88'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
61' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2021
Метц
1' - 70'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
1' - 84'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4 : 0
05.12.2021
Метц
1' - 71'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1 : 3
01.12.2021
Монпелье
1' - 80'
70'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
27.11.2021
Метц
1' - 64'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
31' - 90'
52, 70'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
07.11.2021
Метц
79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
76' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
1' - 46'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
77' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
69' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
Был в запасе
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