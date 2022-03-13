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    Опа Нгетт - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Опа
    Фамилия Нгетт
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июля 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 23 2 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    14.05.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:0 Анжер (Анжер)
    08.05.2022 Был в запасе Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    01.05.2022 68' -90' Монпелье (Монпелье) 2:2 Метц (Метц)
    20.04.2022 73' -86' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    84'
    17.04.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.04.2022 83' -90' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    03.04.2022 83' -90' Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    20.03.2022 61' -90' Ренн (Ренн) 6:1 Метц (Метц)
    13.03.2022 46' -90' Метц (Метц) 0:0 Ланс (Ланс)
    06.03.2022 1' -54' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    27.02.2022 63' -90' Метц (Метц) 0:0 Нант (Нант)
    18.02.2022 79' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    13.02.2022 70' -90' Метц (Метц) 1:2 Марсель (Марсель)
    06.02.2022 1' -77' Труа (Труа) 0:0 Метц (Метц)
    23.01.2022 1' -73' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    16.01.2022 1' -88' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 61' -90' Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
    22.12.2021 1' -70' Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    12.12.2021 1' -84' Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 1' -71' Монако (Монако) 4:0 Метц (Метц)
    01.12.2021 1' -80' Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    70'
    27.11.2021 1' -64' Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    21.11.2021 31' -90' Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    52' 70'
    07.11.2021 79' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    30.10.2021 76' -90' Метц (Метц) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    24.10.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    17.10.2021 1' -46' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    03.10.2021 77' -90' Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    26.09.2021 69' -90' Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    74'
    22.09.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
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