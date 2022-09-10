Джонатан Кафу - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Кафу
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Кафу
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июля 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|15
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|44'
|11.11.2022
|1' -78'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Куяба (Куяба)
|07.11.2022
|1' -76'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|6'
|02.11.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|41'
|28.10.2022
|59' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.10.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|19.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:2
|Куяба (Куяба)
|10.09.2022
|62' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|01.08.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|26.07.2022
|65' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.07.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|27.06.2022
|66' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|82' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.06.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|65' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|80' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|15.05.2022
|57' -75'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|75'
|09.05.2022
|84' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)