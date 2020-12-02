Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Анюкевич - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1992 (34), Гродно
#14 | Защитник
188 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 1
02.12.2023
Нафтан
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
26.11.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 0
11.11.2023
Слуцк
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
05.11.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 0
28.10.2023
Ислочь
90' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
20.10.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 1
07.10.2023
Белшина
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 3
01.10.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Шахтер
2 : 5
27.09.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
3 : 1
23.09.2023
Динамо-Брест
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
17.09.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
3 : 0
02.09.2023
Минск
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
СКА-1938
1 : 3
27.08.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 2
22.08.2023
Гомель
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
0 : 3
07.07.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
01.07.2023
БАТЭ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
1 : 0
10.06.2023
Славия-Мозырь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
0 : 3
04.06.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
24.05.2023
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белшина
0 : 2
20.05.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
3 : 1
14.05.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Гомель
3 : 3
09.04.2023
Неман
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
02.04.2023
Шахтер
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
23:16
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+