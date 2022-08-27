Александр Анюкевич - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Анюкевич
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Анюкевич
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|13
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|24' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|90' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -35'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|11'
|15.10.2022
|75' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|90' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|83' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|76' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|90' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|62' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Арсенал (Дзержинск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|6'
|16.04.2022
|82' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)