Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Анюкевич - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Александр
    Фамилия Анюкевич
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Гродно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 13 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 24' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 90' -90' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    24.10.2022 1' -35' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    11'
    15.10.2022 75' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    09.10.2022 90' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    11.09.2022 83' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:1 Неман (Гродно)
    04.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    27.08.2022 76' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    12.08.2022 90' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    06.08.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    16.07.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    25.06.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    29.05.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    22.05.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    15.05.2022 62' -90' Неман (Гродно) 2:0 Арсенал (Дзержинск)
    08.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    02.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    6'
    16.04.2022 82' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    02.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    • Читайте нас: 
    11