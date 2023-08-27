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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Неман
СКА-1938 - Неман: обзор матча 27 августа 2023
СКА-1938
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Неман
34'
П. Савицкий
45+1'
П. Савицкий
85'
А. Сучков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Неман
85'
ГОЛ! 0:3!
А. Сучков
78'
Замена
А. Сучков
️️️️
О. Евдокимов
67'
Замена
Е. Зубович
️️️️
П. Савицкий
Желтая карточка
Т. Нурсеитов
61'
Замена
Р. Турдимурадов
️️️️
А. Бакаев
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
П. Савицкий
Пас отдал
Г. Алыкулов
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Савицкий
Пас отдал
Г. Алыкулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
4-1-1-3
44
Клещук
18
Михаленко
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
23
Турич
18
Омельянчук
11
Барковский
7
Бакаев
50
Нурсеитов
3-1-4-2
25
Руденок
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
46
Легчилин
88
Савицкий
10
Шукуров
11
Алыкулов
7
Бакаев
77
Турдимурадов
77
Турдимурадов
7
Бакаев
15
Евдокимов
17
Сучков
17
Сучков
15
Евдокимов
88
Савицкий
17
Зубович
17
Зубович
88
Савицкий
Остались в запасе
СКА-1938
Неман
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Иван Агеев
ОП
20
Данила Чуль
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча СКА-1938 - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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