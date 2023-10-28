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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Ислочь
Неман - Ислочь: обзор матча 28 октября 2023
Неман
28.10.2023, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ислочь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Ислочь
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Г. Алыкулов
90'
+2
83'
Замена
В. Журавлев
️️️️
В. Пигас
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
Р. Папарига
82'
73'
Замена
В. Булмага
️️️️
А. Гуз
71'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
69'
Желтая карточка
В. Пигас
Замена
М. Белов
️️️️
Е. Зубович
59'
Красная карточка
К. Руденок
57'
46'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
Д. Латыхов
41'
Желтая карточка
О. Веретило
38'
Желтая карточка
А. Гуз
28'
Замена
Д. Сибилев
️️️️
В. Сенько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
4-1-1-2-2
25
Руденок
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
88
Савицкий
11
Алыкулов
10
Шукуров
10
Папарига
17
Зубович
3-3-2-2
28
Свирский
20
Веретило
4
Калачев
33
Скроботов
32
Пигас
8
Гуз
33
Ибрахим
91
Патоцкий
9
Сенько
70
Митрофанов
8
Латыхов
17
Зубович
1
Белов
1
Белов
17
Зубович
11
Алыкулов
14
Анюкевич
14
Анюкевич
11
Алыкулов
10
Папарига
32
Павлюковец
32
Павлюковец
10
Папарига
8
Гуз
22
Булмага
22
Булмага
8
Гуз
9
Сенько
6
Сибилев
6
Сибилев
9
Сенько
32
Пигас
21
Журавлев
21
Журавлев
32
Пигас
8
Латыхов
7
Ровдо
7
Ровдо
8
Латыхов
Остались в запасе
Неман
Ислочь
19
Алексей Дайнеко
АП
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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