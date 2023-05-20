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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Белшина - Неман
Белшина - Неман: обзор матча 20 мая 2023
Белшина
20.05.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Неман
62'
Н. Соколовский (АГ)
81'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Белшина - Неман
87'
Желтая карточка
Р. Папарига
84'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
П. Савицкий
81'
ГОЛ! 0:2!
Е. Зубович
Пас отдал
Р. Папарига
Замена
С. Ломако
️️️️
К. Леонович
70'
68'
Желтая карточка
М. Козлов
64'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Сучков
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Соколовский
36'
Желтая карточка
А. Сучков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
19
Никита Соколовский
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
2
Алексей Матлах
ЦЗ
71
Яха Яо Леонард
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Виталий Павлов
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
1
Артем Денисенко
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
1
Максим Белов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-3-2-2
13
Харитонович
4
Супранович
95
Грибов
2
Матлах
19
Соколовский
71
Леонард
23
Соланович
7
Колядко
8
Кухарчик
11
Гуренко
9
Леонович
3-1-4-1-1
25
Руденок
4
Васильев
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
78
Яблонский
88
Савицкий
32
Павлюковец
46
Легчилин
17
Сучков
10
Папарига
9
Леонович
11
Ломако
11
Ломако
9
Леонович
88
Савицкий
9
Грибовский
9
Грибовский
88
Савицкий
17
Сучков
17
Зубович
17
Зубович
17
Сучков
Остались в запасе
Белшина
Неман
77
Иван Юрин
ЛЗ
1
Артем Денисенко
ВР
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
77
Иван Юрин
ЛЗ
1
Артем Денисенко
ВР
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
22
Дмитрий Денисенко
АП
30
Иоанн Гузов
ЦФ
7
Илья Сень
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Белшина - Неман
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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