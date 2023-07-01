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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - БАТЭ
Неман - БАТЭ: обзор матча 01 июля 2023
Неман
01.07.2023, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
39'
В. Громыко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - БАТЭ
86'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
А. Концевой
85'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
82'
Замена
С. Исламович
️️️️
Д. Гречихо
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Сучков
82'
Желтая карточка
А. Сучков
71'
Замена
А. Сучков
️️️️
А. Якимов
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Громыко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Шериф Жимо
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
24
Сиди Бане
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Неман
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
22
Сеад Исламович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Руденок
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
33
Карпович
47
Козлов
88
Савицкий
24
Якимов
10
Шукуров
10
Папарига
17
Зубович
3-3-1-1-2
47
Кудравец
20
Волков
5
Мартынов
24
Бане
44
Малькевич
15
Бочеров
14
Жимо
19
Гречихо
55
Громыко
80
Концевой
10
Лаптев
Сучков
46
Легчилин
46
Легчилин
Сучков
24
Якимов
17
Сучков
17
Сучков
24
Якимов
19
Гречихо
22
Исламович
22
Исламович
19
Гречихо
80
Концевой
90
Антилевский
90
Антилевский
80
Концевой
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
51
Вячеслав Дергачев
ВР
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Неман - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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