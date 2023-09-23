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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Динамо-Брест
Неман - Динамо-Брест: обзор матча 23 сентября 2023
Неман
23.09.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Динамо-Брест
62'
Е. Зубович
74'
Г. Алыкулов
24'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Динамо-Брест
Замена
Р. Папарига
️️️️
Г. Алыкулов
86'
86'
Замена
Д. Лесняк
️️️️
Д. Бага
84'
Замена
Е. Юдчиц
️️️️
Е. Храленков
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
О. Евдокимов
84'
ГОЛ! 2:1!
Г. Алыкулов
74'
73'
Замена
С. Куадио
️️️️
Д. Ковалевич
Желтая карточка
Г. Алыкулов
63'
ГОЛ! 1:1!
Е. Зубович
62'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Якимов
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ковалевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
Неман
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
11
Седрик Куадио
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Руденок
8
Пантя
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
10
Шукуров
11
Алыкулов
17
Зубович
4-1-5
16
Козакевич
59
Колпачук
72
Позняк
2
Муссинга
6
Храленков
15
Кисляк
62
Гордейчук
25
Бага
42
Бурак
24
Корцов
21
Ковалевич
15
Евдокимов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
11
Алыкулов
10
Папарига
10
Папарига
11
Алыкулов
6
Храленков
99
Юдчиц
99
Юдчиц
6
Храленков
25
Бага
91
Лесняк
91
Лесняк
25
Бага
21
Ковалевич
11
Куадио
11
Куадио
21
Ковалевич
Остались в запасе
Неман
Динамо-Брест
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Глеб Третяк
ВР
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
98
Alexander Fisyuk
ЦП
27
Александр Булычев
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Неман - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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