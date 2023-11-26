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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Неман
БАТЭ - Неман: обзор матча 26 ноября 2023
БАТЭ
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Неман
17'
Д. Антилевский
82'
Р. Хадаркевич
86'
А. Легчилин (АГ)
32'
А. Шукуров
50'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Неман
Замена
В. Сотников
️️️️
А. Концевой
90'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Легчилин
86'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хадаркевич
Пас отдал
А. Концевой
82'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Д. Лаптев
80'
76'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Шукуров
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
С. Исламович
73'
69'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Г. Алыкулов
54'
Желтая карточка
М. Козлов
Желтая карточка
Д. Нечаев
54'
53'
Красная карточка
И. Садовничий
Красная карточка
Д. Антилевский
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Е. Зубович
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Якимов
44'
Желтая карточка
А. Якимов
Желтая карточка
С. Исламович
34'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Шукуров
Пас отдал
Г. Алыкулов
ГОЛ! 1:0!
Д. Антилевский
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Неман
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
4-2-1-3
51
Дергачев
14
Жимо
4
Хадаркевич
5
Мартынов
27
Нечаев
5
Волков
22
Исламович
17
Черноок
10
Лаптев
90
Антилевский
80
Концевой
3-1-3-2-1
1
Белов
4
Васильев
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
46
Легчилин
10
Шукуров
11
Алыкулов
18
Кравцов
80
Концевой
33
Сотников
33
Сотников
80
Концевой
22
Исламович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
22
Исламович
10
Лаптев
9
Шестюк
9
Шестюк
10
Лаптев
10
Шукуров
32
Павлюковец
32
Павлюковец
10
Шукуров
11
Алыкулов
10
Папарига
10
Папарига
11
Алыкулов
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
БАТЭ
Неман
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча БАТЭ - Неман
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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