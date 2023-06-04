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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Неман
Ислочь - Неман: обзор матча 04 июня 2023
Ислочь
04.06.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Неман
37'
П. Савицкий (П)
66'
П. Савицкий
79'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Неман
Желтая карточка
Д. Митрофанов
90'
+4
83'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
П. Савицкий
80'
Замена
А. Легчилин
️️️️
М. Козлов
79'
ГОЛ! 0:3!
Е. Зубович
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Журавлев
70'
69'
Замена
А. Якимов
️️️️
Ю. Павлюковец
68'
Желтая карточка
М. Козлов
66'
ГОЛ! 0:2!
П. Савицкий
Пас отдал
Е. Зубович
61'
Замена
Р. Папарига
️️️️
А. Сучков
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Сенько
59'
53'
Желтая карточка
И. Садовничий
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Савицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Александр Гуз
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
22
Александр Воронович
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
4-2-1-1-2
28
Свирский
33
Ибрахим
33
Скроботов
6
Родионов
32
Пигас
6
Сибилев
8
Гуз
9
Сенько
21
Журавлев
70
Митрофанов
80
Аду
4-1-3-1-1
25
Руденок
22
Пархоменко
33
Карпович
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
78
Яблонский
88
Савицкий
32
Павлюковец
17
Сучков
17
Зубович
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
21
Журавлев
8
Латыхов
8
Латыхов
21
Журавлев
47
Козлов
46
Легчилин
46
Легчилин
47
Козлов
32
Павлюковец
24
Якимов
24
Якимов
32
Павлюковец
88
Савицкий
9
Грибовский
9
Грибовский
88
Савицкий
17
Сучков
10
Папарига
10
Папарига
17
Сучков
Остались в запасе
Ислочь
Неман
54
Егор Генералов
ВР
22
Александр Воронович
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
22
Александр Воронович
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Ислочь - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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