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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Неман
Славия-Мозырь - Неман: обзор матча 05 ноября 2023
Славия-Мозырь
05.11.2023, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Неман
87'
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Шукуров
85'
Замена
А. Сучков
️️️️
О. Евдокимов
75'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Г. Алыкулов
67'
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Якимов
64'
Желтая карточка
Е. Пархоменко
Желтая карточка
Е. Барсуков
62'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
С. Сазончик
56'
Желтая карточка
К. Дрош
55'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Джигеро
46'
Замена
И. Руцкий
️️️️
В. Жук
46'
Желтая карточка
С. Тихоновский
43'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
А. Иванов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
16
Данила Сокол
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Неман
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
3-1-2-2-2
49
Каратай
12
Иванов
18
Мельников
31
Залеский
10
Сазончик
6
Дрош
18
Жук
63
Сидоренко
49
Джигеро
27
Чикида
11
Антилевский
4-1-2-2-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
33
Карпович
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
10
Шукуров
11
Алыкулов
18
Кравцов
18
Жук
19
Руцкий
19
Руцкий
18
Жук
12
Иванов
26
Тихоновский
26
Тихоновский
12
Иванов
10
Сазончик
8
Барсуков
8
Барсуков
10
Сазончик
49
Джигеро
9
Кобет
9
Кобет
49
Джигеро
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
10
Шукуров
46
Легчилин
46
Легчилин
10
Шукуров
15
Евдокимов
17
Сучков
17
Сучков
15
Евдокимов
11
Алыкулов
10
Папарига
10
Папарига
11
Алыкулов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
16
Данила Сокол
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
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