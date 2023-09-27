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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Неман
Шахтер - Неман: обзор матча 27 сентября 2023
Шахтер
27.09.2023, среда, 19:45
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
2 : 5
Завершен
Неман
11'
Э. Плакка Фессу
62'
Э. Плакка Фессу
13'
Г. Алыкулов
30'
Н. Баранок (АГ)
58'
П. Савицкий (П)
63'
С. Карпович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Неман
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
Э. Плакка Фессу
87'
82'
Замена
А. Якимов
️️️️
П. Савицкий
80'
Замена
Р. Папарига
️️️️
Г. Алыкулов
77'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
А. Шукуров
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Корзун
71'
63'
ГОЛ! 2:4!
С. Карпович
Пас отдал
О. Евдокимов
ГОЛ! 2:3!
Э. Плакка Фессу
Пас отдал
Н. Корзун
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Савицкий
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Баранок
13'
ГОЛ! 1:1!
Г. Алыкулов
Пас отдал
А. Шукуров
ГОЛ! 1:0!
Э. Плакка Фессу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Владислав Кабышев
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
4-1-3-2
32
Черник
12
Гружевский
3
Баранок
28
Янковский
25
Макаренко
8
Капленко
18
Корзун
99
Зеньков
30
Ахмеди
77
Плакка Фессу
23
Ковалевич
3-3-2-2
25
Руденок
22
Пархоменко
33
Карпович
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
8
Пантя
15
Евдокимов
88
Савицкий
10
Шукуров
11
Алыкулов
18
Корзун
13
Николаевич
13
Николаевич
18
Корзун
77
Плакка Фессу
88
Ковалевич
88
Ковалевич
77
Плакка Фессу
10
Шукуров
32
Павлюковец
32
Павлюковец
10
Шукуров
88
Савицкий
24
Якимов
24
Якимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
10
Папарига
10
Папарига
11
Алыкулов
Остались в запасе
Шахтер
Неман
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
17
Егор Зубович
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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