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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Торпедо-БелАЗ
Неман - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 24 мая 2023
Неман
24.05.2023, среда, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Торпедо-БелАЗ
Замена
А. Сучков
️️️️
Р. Папарига
90'
+1
Замена
Е. Зубович
️️️️
П. Савицкий
86'
83'
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Е. Шевченко
Желтая карточка
М. Яблонский
63'
61'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
А. Ковалев
60'
Замена
️️️️
А. Батищев
60'
Замена
В. Горбачик
️️️️
Э. Эссого
Красная карточка
А. Васильев
58'
Замена
С. Карпович
️️️️
Ю. Павлюковец
56'
34'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Желтая карточка
Е. Пархоменко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
4-1-4-1
25
Руденок
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
4
Васильев
47
Козлов
88
Савицкий
46
Легчилин
32
Павлюковец
78
Яблонский
10
Папарига
2-2-1-3-2
16
Абрамович
3
Глущенков
96
Мелько
6
Мякиш
9
Батищев
6
Премудров
29
Пацко
17
Ковалев
30
Побудей
21
Шевченко
11
Эссого
32
Павлюковец
33
Карпович
33
Карпович
32
Павлюковец
10
Папарига
17
Сучков
17
Сучков
10
Папарига
88
Савицкий
17
Зубович
17
Зубович
88
Савицкий
21
Шевченко
11
Мычелкин
11
Мычелкин
21
Шевченко
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
11
Эссого
33
Горбачик
33
Горбачик
11
Эссого
Остались в запасе
Неман
Торпедо-БелАЗ
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
9
Роман Грибовский
ЦФ
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Неман - Торпедо-БелАЗ
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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