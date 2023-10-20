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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Неман
Торпедо-БелАЗ - Неман: обзор матча 20 октября 2023
Торпедо-БелАЗ
20.10.2023, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Неман
90+1'
К. Премудров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Неман
ГОЛ! 1:0!
К. Премудров
Пас отдал
А. Ксенофонтов
90'
+1
89'
Замена
А. Легчилин
️️️️
Г. Алыкулов
86'
Замена
А. Якимов
️️️️
П. Савицкий
Замена
И. Бурко
️️️️
Н. Пацко
85'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
В. Побудей
80'
75'
Замена
Р. Папарига
️️️️
О. Евдокимов
Замена
А. Бутько
️️️️
Э. Эссого
63'
55'
Желтая карточка
Е. Зубович
Замена
Е. Мычелкин
️️️️
Т. Шарковский
48'
46'
Замена
А. Шукуров
️️️️
Ю. Павлюковец
44'
Желтая карточка
Г. Алыкулов
Желтая карточка
Э. Эссого
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
11
Эммануэль Эссого
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Торпедо-БелАЗ
91
Дмитрий Дударь
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
77
Эванс Менса
ЛВ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
3-3-2-2
16
Абрамович
11
Левицкий
13
Залеский
3
Глущенков
6
Премудров
10
Шарковский
11
Лисакович
30
Побудей
29
Пацко
21
Шевченко
11
Эссого
4-1-3-1-1
25
Руденок
20
Садовничий
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
32
Павлюковец
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
29
Пацко
5
Бурко
5
Бурко
29
Пацко
10
Шарковский
11
Мычелкин
11
Мычелкин
10
Шарковский
30
Побудей
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
30
Побудей
Лисакович
77
Менса
77
Менса
Лисакович
11
Эссого
70
Бутько
70
Бутько
11
Эссого
11
Алыкулов
46
Легчилин
46
Легчилин
11
Алыкулов
88
Савицкий
24
Якимов
24
Якимов
88
Савицкий
32
Павлюковец
10
Шукуров
10
Шукуров
32
Павлюковец
15
Евдокимов
10
Папарига
10
Папарига
15
Евдокимов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Неман
91
Дмитрий Дударь
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
2
Александр Чиж
ЦЗ
14
Mikhail Ladutko
ЦП
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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