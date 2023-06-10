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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Славия-Мозырь
Неман - Славия-Мозырь: обзор матча 10 июня 2023
Неман
10.06.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
87'
П. Савицкий (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Славия-Мозырь
87'
Желтая карточка
М. Жумабеков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Савицкий
87'
83'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Петренко
79'
Желтая карточка
А. Иванов
75'
Замена
В. Полоз
️️️️
А. Кобет
73'
Желтая карточка
К. Дрош
69'
Замена
К. Дрош
️️️️
С. Сазончик
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Е. Зубович
69'
61'
Замена
И. Руцкий
️️️️
С. Тихоновский
Замена
А. Шукуров
️️️️
А. Сучков
55'
Замена
А. Легчилин
️️️️
М. Козлов
46'
Замена
А. Васильев
️️️️
М. Яблонский
22'
Желтая карточка
М. Яблонский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
49
Артем Каратай
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Славия-Мозырь
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Руденок
8
Пантя
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
47
Козлов
24
Якимов
88
Савицкий
78
Яблонский
17
Сучков
17
Зубович
2-1-3-1-3
49
Каратай
18
Мельников
12
Иванов
10
Сазончик
26
Тихоновский
8
Костров
18
Жук
8
Барсуков
11
Антилевский
34
Петренко
9
Кобет
78
Яблонский
4
Васильев
4
Васильев
78
Яблонский
47
Козлов
46
Легчилин
46
Легчилин
47
Козлов
17
Сучков
10
Шукуров
10
Шукуров
17
Сучков
17
Зубович
9
Грибовский
9
Грибовский
17
Зубович
34
Петренко
10
Жумабеков
10
Жумабеков
34
Петренко
26
Тихоновский
19
Руцкий
19
Руцкий
26
Тихоновский
10
Сазончик
6
Дрош
6
Дрош
10
Сазончик
9
Кобет
13
Полоз
13
Полоз
9
Кобет
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
31
Андрей Залеский
ПЗ
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
31
Андрей Залеский
ПЗ
52
Егор Кресс
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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