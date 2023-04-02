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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Шахтер
Неман - Шахтер: обзор матча 02 апреля 2023
Неман
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
67'
Е. Карпицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Шахтер
90'
+4
Желтая карточка
В. Ахмеди
Желтая карточка
А. Шукуров
84'
Замена
М. Яблонский
️️️️
М. Козлов
75'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
И. Садовничий
75'
Замена
С. Карпович
️️️️
А. Васильев
75'
71'
Замена
Ш. Убайдуллаев
️️️️
А. Шрамченко
67'
ГОЛ! 0:1!
Е. Карпицкий
Пас отдал
В. Ахмеди
Замена
А. Шукуров
️️️️
Р. Папарига
65'
60'
Замена
Е. Карпицкий
️️️️
М. Ковалевич
Желтая карточка
Р. Папарига
53'
Желтая карточка
И. Садовничий
36'
Желтая карточка
А. Васильев
30'
20'
Желтая карточка
А. Крыми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
6
Ардит Крыми
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Шахтер
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
4-1-3-2
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
46
Легчилин
24
Якимов
88
Савицкий
10
Папарига
17
Зубович
3-1-3-1-2
1
Игнатович
99
Шевченко
28
Янковский
12
Гружевский
6
Крыми
28
Забелин
30
Ахмеди
99
Зеньков
8
Шрамченко
23
Ковалевич
15
Скавыш
4
Васильев
33
Карпович
33
Карпович
4
Васильев
10
Папарига
10
Шукуров
10
Шукуров
10
Папарига
47
Козлов
78
Яблонский
78
Яблонский
47
Козлов
20
Садовничий
9
Грибовский
9
Грибовский
20
Садовничий
23
Ковалевич
21
Карпицкий
21
Карпицкий
23
Ковалевич
8
Шрамченко
10
Убайдуллаев
10
Убайдуллаев
8
Шрамченко
Остались в запасе
Неман
Шахтер
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Неман - Шахтер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
ЦСК "Неман"
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