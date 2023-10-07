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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Белшина
Неман - Белшина: обзор матча 07 октября 2023
Неман
07.10.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Белшина
16'
Е. Зубович
22'
Е. Зубович
84'
Р. Грибовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Белшина
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Якимов
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Грибовский
84'
77'
Замена
К. Леонович
️️️️
Н. Соколовский
Замена
Р. Папарига
️️️️
О. Евдокимов
77'
72'
Замена
F. Joseph Akyam
️️️️
Я. Яо Леонард
65'
Замена
М. Колядко
️️️️
Д. Велисевич
60'
Замена
С. Ломако
️️️️
И. Юрин
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
46'
ГОЛ! 2:0!
Е. Зубович
22'
ГОЛ! 1:0!
Е. Зубович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
13
Алексей Харитонович
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
77
Иван Юрин
ЛЗ
3
Audrey Yola Zepatta
ЦЗ
55
Дмитрий Букштан
ЦЗ
30
Хабиб Омар Фофана
ЦЗ
8
Дмитрий Велисевич
ОП
71
Яха Яо Леонард
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
7
Илья Сень
ЦФ
Главный тренер
Виталий Павлов
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Роман Папарига
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
11
Станислав Ломако
ЛВ
15
Кирилл Малых
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
77
Fanen Joseph Akyam
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Руденок
8
Пантя
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
47
Козлов
24
Якимов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-4-2-1
13
Харитонович
3
55
Букштан
30
Фофана
19
Соколовский
8
Велисевич
71
Леонард
77
Юрин
8
Кухарчик
29
Самотой
7
Сень
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
24
Якимов
46
Легчилин
46
Легчилин
24
Якимов
15
Евдокимов
10
Папарига
10
Папарига
15
Евдокимов
8
Велисевич
7
Колядко
7
Колядко
8
Велисевич
77
Юрин
11
Ломако
11
Ломако
77
Юрин
19
Соколовский
9
Леонович
9
Леонович
19
Соколовский
71
Леонард
77
77
71
Леонард
Остались в запасе
Неман
Белшина
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Виталий Павлов
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
2
Алексей Матлах
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Виталий Павлов
Статистика матча Неман - Белшина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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