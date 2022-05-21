Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александер Кофлер - статистика

Завершил карьеру
6 ноября 1986 (39), Клагенфурт
#31 | Вратарь
194 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
27
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
2 : 1
21.05.2022
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Штурм
1 : 4
15.05.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
4 : 0
08.05.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 1
27.04.2022
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия К
2 : 3
24.04.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
1 : 2
17.04.2022
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Рапид
2 : 1
10.04.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
0 : 2
03.04.2022
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 4
20.03.2022
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
2 : 1
13.03.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
1 : 0
06.03.2022
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
1 : 0
27.02.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
2 : 0
20.02.2022
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсберг
2 : 1
12.02.2022
Рид
1' - 90'
89'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Хартберг
2 : 2
11.12.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Адмира Ваккер
0 : 1
27.11.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Тироль
5 : 1
21.11.2021
Вольфсберг
1' - 90'
62'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
4 : 1
07.11.2021
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
0 : 3
31.10.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
2 : 1
23.10.2021
Аустрия К
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
0 : 1
17.10.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 0
02.10.2021
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
25.09.2021
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
3 : 3
18.09.2021
Вольфсберг
1' - 90'
69'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсберг
1 : 3
11.09.2021
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
1 : 2
28.08.2021
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсберг
3 : 0
21.08.2021
Адмира Ваккер
1' - 90'
29'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
2 : 2
14.08.2021
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
3 : 0
08.08.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсберг
1 : 4
01.08.2021
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 1
25.07.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
3
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+