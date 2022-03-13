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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Вольфсберг
Аустрия - Вольфсберг: обзор матча 13 марта 2022
Аустрия
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсберг
13'
М. Джуричин
47'
Д. Келеш
26'
М. Лиендл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Вольфсберг
Замена
Д. Крайкер
️️️️
Д. Келеш
77'
77'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
М. Ляйтгеб
Замена
C. Schoissengeyr
️️️️
A. GrÃ¼nwald
69'
Замена
В. Демаку
️️️️
М. Хускович
69'
61'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
ГОЛ! 2:1!
Д. Келеш
47'
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Лиендл
Пас отдал
К. Верницниг
ГОЛ! 1:0!
М. Джуричин
13'
6'
Замена
А. Ясич
️️️️
Л. Лочошвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
37
Амар Дедич
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
6
Весел Демаку
ОП
34
Denis Dizdarevic
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
2-1-3-4
1
Пенц
4
Мартинс
29
Зуттнер
5
Мартель
23
Браунедер
10
7
Джуричин
3
Гальвао
29
Хускович
70
Келеш
46
Хандль
3-5-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
27
Новак
30
Тафернер
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
9
Барибо
37
Дедич
29
Хускович
6
Демаку
6
Демаку
29
Хускович
70
Келеш
47
Крайкер
47
Крайкер
70
Келеш
10
24
24
10
24
Лочошвили
97
Ясич
97
Ясич
24
Лочошвили
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
18
Ферачниг
18
Ферачниг
16
Ляйтгеб
Остались в запасе
Аустрия
Вольфсберг
99
Мирко Кос
ВР
34
Denis Dizdarevic
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
34
Denis Dizdarevic
ЦП
45
Enis Safin
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Аустрия - Вольфсберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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