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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 06 марта 2022
Вольфсберг
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
ЛАСК
52'
Т. Рохер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
Замена
С. Спранглер
️️️️
М. Тафернер
90'
+3
89'
Желтая карточка
Ф. Визингер
84'
Замена
К. Накамура
️️️️
А. Грубер
84'
Замена
Я. Летар
️️️️
Я. Боллер
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
М. Лиендл
79'
71'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
Замена
Э. Перец
️️️️
Т. Барибо
68'
Замена
Д. Визингер
️️️️
К. Верницниг
68'
62'
Замена
М. Рагуц
️️️️
А. Шмидт
61'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Х. Хонг
Желтая карточка
М. Лиендл
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рохер
52'
Желтая карточка
Т. Рохер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
34
Ян Боллер
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
3-5-2
31
Кофлер
24
Лочошвили
27
Новак
97
Ясич
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
10
Лиендл
37
Дедич
9
Барибо
2-3-1-4
30
Шлагер
28
Визингер
34
Боллер
33
Твардзик
20
Хонг
34
Михорль
30
Хорват
19
Поцман
9
Грубер
36
Гойгингер
13
Шмидт
30
Тафернер
6
Спранглер
6
Спранглер
30
Тафернер
10
Лиендл
18
Ферачниг
18
Ферачниг
10
Лиендл
9
Барибо
7
Перец
7
Перец
9
Барибо
24
Верницниг
29
Визингер
29
Визингер
24
Верницниг
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
34
Боллер
14
Летар
14
Летар
34
Боллер
20
Хонг
8
Холланд
8
Холланд
20
Хонг
9
Грубер
11
Накамура
11
Накамура
9
Грубер
13
Шмидт
9
Рагуц
9
Рагуц
13
Шмидт
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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