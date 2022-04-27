Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 27 апреля 2022
Вольфсберг
27.04.2022, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия
64'
Д. Визингер
51'
А. Юкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия
Желтая карточка
М. Тафернер
85'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
83'
81'
Желтая карточка
Э. Мартель
77'
Желтая карточка
Й. Хандль
74'
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Браунедер
68'
Замена
Й. Хандль
️️️️
В. Демаку
ГОЛ! 1:1!
Д. Визингер
64'
63'
Замена
Д. Келеш
️️️️
A. GrÃ¼nwald
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Барибо
63'
62'
Желтая карточка
A. GrÃ¼nwald
Желтая карточка
Э. Перец
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Юкич
Пас отдал
М. Зуттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Весел Демаку
ОП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
70
Джан Келеш
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
37
Дедич
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
97
Ясич
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
18
Рохер
30
Тафернер
9
Барибо
7
Перец
1-2-2-2-3
1
Пенц
29
Зуттнер
5
Мартель
6
Демаку
10
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
24
3
Гальвао
39
Огайо
9
Барибо
29
Визингер
29
Визингер
9
Барибо
23
Браунедер
36
Фиц
36
Фиц
23
Браунедер
10
70
Келеш
70
Келеш
10
6
Демаку
46
Хандль
46
Хандль
6
Демаку
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
6
Свен Спранглер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Марко Джуричин
ЦП
47
Дарио Крайкер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Аустрия
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+