Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рид
Вольфсберг - Рид: обзор матча 12 февраля 2022
Вольфсберг
12.02.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Рид
10'
M. Gragger (АГ)
47'
Т. Барибо
39'
А. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Рид
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Лиендл
90'
+1
Желтая карточка
А. Кофлер
89'
81'
Замена
М. Йовичич
️️️️
M. Gragger
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
77'
Замена
К. Страцниг
️️️️
М. Тафернер
77'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
77'
66'
Замена
M. Canadi
️️️️
Л. Микич
57'
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
53'
Желтая карточка
С. Нутц
52'
Желтая карточка
M. Gragger
ГОЛ! 2:1!
Т. Барибо
47'
Желтая карточка
А. Дедич
44'
39'
ГОЛ! 1:1!
А. Байич
Пас отдал
Л. Мейсль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
M. Gragger
10'
8'
Желтая карточка
Ф. Помер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
37
Nikola Stosic
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
18
Торстен Рохер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Рид
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
8
Marcel Canadi
ЦФ
3-3-4
31
Кофлер
24
Лочошвили
27
Новак
97
Ясич
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
9
Барибо
37
Дедич
7
Перец
29
Визингер
2-2-5
1
Радлингер
4
Плавотич
55
Мейсль
12
Байич
22
Нутц
9
Микич
10
Вайссмайер
48
17
Помер
11
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
30
Тафернер
17
Страцниг
17
Страцниг
30
Тафернер
10
Лиендл
21
Дьен
21
Дьен
10
Лиендл
48
30
Йовичич
30
Йовичич
48
9
Микич
8
8
9
Микич
Остались в запасе
Вольфсберг
Рид
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Августин Боакье
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Августин Боакье
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
25
Феликс Зивальд
ЛЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Вольфсберг - Рид
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Рид
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+