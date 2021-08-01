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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 01 августа 2021
Вольфсберг
01.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Штурм
15'
Д. Баумгартнер
25'
Г. Вютрих
31'
О. Китеишвили
32'
Я. Яншер
37'
Д. Аффенгрубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Штурм
Желтая карточка
Д. Гугганиг
90'
+2
88'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
С. Хирлендер
88'
Замена
А. Кюн
️️️️
О. Китеишвили
75'
Желтая карточка
А. Прасс
72'
Замена
А. Прасс
️️️️
И. Любич
72'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Лиендл
72'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Т. Барибо
71'
62'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
60'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Визингер
46'
37'
ГОЛ! 1:4!
Д. Аффенгрубер
Пас отдал
Я. Яншер
32'
ГОЛ! 1:3!
Я. Яншер
Пас отдал
И. Любич
31'
ГОЛ! 1:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
Я. Яншер
Желтая карточка
Т. Барибо
26'
25'
ГОЛ! 1:1!
Г. Вютрих
Пас отдал
Я. Яншер
ГОЛ! 1:0!
Д. Баумгартнер
Пас отдал
М. Лиендл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
77
Иван Любич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
3-4-3
29
Куттин
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Шерцер
30
Тафернер
18
Рохер
24
Верницниг
10
Лиендл
37
Дедич
29
Визингер
9
Барибо
1-5-4
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
77
Любич
25
Хирлендер
8
Китеишвили
89
Яншер
44
Данте
70
Газибегович
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
9
Йебоа
29
Визингер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
29
Визингер
9
Барибо
21
Дьен
21
Дьен
9
Барибо
10
Лиендл
7
Перец
7
Перец
10
Лиендл
25
Хирлендер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
25
Хирлендер
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
77
Любич
22
Прасс
22
Прасс
77
Любич
8
Китеишвили
30
Кюн
30
Кюн
8
Китеишвили
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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