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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия К
Вольфсберг - Аустрия К: обзор матча 23 октября 2021
Вольфсберг
23.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Аустрия К
16'
Т. Рохер
51'
М. Лиендл
46'
А. Тимосси-Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Аустрия К
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Лиендл
90'
+3
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Л. Лочошвили
90'
+3
86'
Замена
Г. Аманда
️️️️
Ф. Ридер
86'
Замена
T. Roberts
️️️️
И. Сараванья
Замена
К. Страцниг
️️️️
Э. Перец
84'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Т. Рохер
81'
71'
Желтая карточка
Х. Пауль
Желтая карточка
Л. Лочошвили
67'
63'
Желтая карточка
А. Тимосси-Андерссон
58'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Т. Шумахер
ГОЛ! 2:1!
М. Лиендл
Пас отдал
Т. Рохер
51'
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
М. Пинк
Желтая карточка
Э. Перец
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рохер
Пас отдал
Э. Перец
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
97
Адис Ясич
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
37
Амар Дедич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
0
P. Hutter
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
2-4-4
31
Кофлер
24
Лочошвили
22
Баумгартнер
30
Тафернер
18
Рохер
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
97
Ясич
37
Дедич
7
Перец
9
Барибо
2-1-5
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
33
Ридер
63
Сараванья
32
Пинк
92
21
Тимосси-Андерссон
28
Пауль
24
Лочошвили
3
Гугганиг
3
Гугганиг
24
Лочошвили
7
Перец
17
Страцниг
17
Страцниг
7
Перец
18
Рохер
29
Визингер
29
Визингер
18
Рохер
10
Лиендл
21
Дьен
21
Дьен
10
Лиендл
33
Шумахер
7
Яриц
7
Яриц
33
Шумахер
63
Сараванья
23
23
63
Сараванья
33
Ридер
77
Аманда
77
Аманда
33
Ридер
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия К
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Леннарт Мозер
ВР
0
P. Hutter
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
0
P. Hutter
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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